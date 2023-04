Quand la NHL fait son marché à Porrentruy

Et des joueurs capables de jouer en NHL, il en a déjà coché quelques-uns sur sa feuille. « Côté suédois, le n°4 (axel Sandin Pellikka), le n°23 (Otto Stenberg), le n°9 (Theo Lindstein), le n°5 (Tom Willander), le n°26 (Noel Nordh) et il y en a d’autres ! Pour le Canada, le 17 Macklin Celebrini est l’un des meilleurs au monde. Les gens d’Ajoie et de la région viennent voir une future vedette », énumère le recruteur canadien. À quelques mètres de là, lunettes sur le nez, une légende nord-américaine prend attentivement des notes. C’est Steve Yzerman, l’un des meilleurs marqueurs de l’histoire de la NHL, vainqueur de trois coupes Stanley avec les Red Wings de Detroit et désormais Manager général de la franchise américaine. Même lui est à Porrentruy. « La draft approche alors c’est une période importante pour nous. Il y a de très bons joueurs sur ce tournoi, particulièrement dans ce groupe. L’équipe suédois est impressionnante, forte, rapide, technique. On suit beaucoup de ces garçons depuis plusieurs années. Plusieurs joueront l’année prochaine en NHL, c’est sûr ! », lâche Steve Yzerman.