Une foule de jeunes pour applaudir les hockeyeurs U18

Les enfants et adolescents ont pris d’assaut la patinoire à Porrentruy. Ils étaient environ 1600 mardi à assister au match Suède-Allemagne du Championnat du monde U18 à Porrentruy. Environ 3'000 autres élèves y participeront aussi ces prochains jours. Le comité d’organisation du site ajoulot avait invité l’ensemble des classes du canton, du Jura bernois, de Bienne et de La Chaux-de-Fonds en offrant également les transports en commun. Une invitation qui a fait mouche et qui a séduit de nombreux enseignants. Certains en ont profité pour cumuler cette après-midi sportive avec une matinée culturelle au musée. D’autres ont simplement décidé de faire découvrir ce sport à l’ensemble de leurs élèves. De nombreux jeunes Jurassiens n’avaient encore jamais mis les pieds dans une patinoire.