« Une affluence exceptionnelle » pour le Mondial U18 à Porrentruy

Le Jura est plus que jamais une terre de hockey sur glace. Il l’a encore prouvé au travers du championnat du monde des moins de 18 ans. La compétition s’achève ce dimanche. La finale se joue à 19h à Bâle entre les États-Unis et la Suède. Du côté de Porrentruy, le 14e et dernier match s’est disputé samedi matin. Le bilan est plus que radieux pour le site ajoulot. Près de 20'000 spectateurs (19'924 exactement, soit une moyenne de 1'423 par match) ont été recensés sur les 10 jours de compétition dans l’arène bruntrutaine. Les organisateurs locaux en attendaient 10'000. « C’est une affluence assez exceptionnelle », s’est exclamé Claude Hêche au micro de RFJ. Plusieurs éléments expliquent ce succès populaire. Il y a tout d’abord la forte présence des écoles avec 5'000 jeunes qui se sont rendus au stade. « On a été victime de notre succès », constate le président du comité d’organisation. Il évoque ensuite l’engouement lié au hockey sur glace dans la région et enfin la fierté d’assister à un tel événement à deux pas de chez soi.