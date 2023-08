Le HCA a répondu à l’appel de la glace

Le HC Ajoie a retrouvé son élément de prédilection : la glace. L’équipe de National League a vécu sa reprise officielle lundi matin à Porrentruy. Les hockeyeurs jurassiens étaient dirigés pour la première fois par leur nouvel entraîneur Christian Wohlwend. Celui-ci a ainsi pu faire connaissance avec son groupe et il a pu compter sur un effectif au complet. Les sourires n’ont pas empêché le sérieux, il n’a pas ménagé ses joueurs pour ce premier entraînement. Le Canado-Suisse de 46 ans en a profité pour faire passer son message et travailler quelques séquences de jeu. L’intensité semblait être le mot d’ordre de cette reprise et les impressions étaient positives pour Christian Wohlwend : « Les gars sont supers, ils sont très excités et très heureux d’aller sur la glace, la préparation estivale est finie et ça rend tous les hockeyeurs heureux. Ils ont fait un très bon boulot pour cette première sur la glace. Nous avons travaillé sur l’intensité et les duels pour qu’ils s’habituent à la manière dont je veux les exercer ».