Dmytro Timashov a fait ses premiers pas avec le HC Ajoie

Dmytro Timashov était sans club depuis la relégation de son équipe de Brynäs en 2e division suédoise en fin de saison passée. Drafté par Toronto en 2015, l’ailier a aussi disputé 45 matches en NHL. Arrivé au Québec à l’âge de 18 ans, il connaît déjà certains de ses coéquipiers du HCA. Il a joué plusieurs saisons avec Frédérik Gauthier à Toronto et il a aussi affronté T.J. Brennan et Daniel Audette dans les patinoires d’Amérique du Nord. La nouvelle recrue des Vouivres a d’ailleurs retenté sa chance outre-Atlantique cet été, sans succès. « Je suis allé au camp des New-York Islanders pendant plusieurs semaines. Je me suis entraîné avec eux et j’ai disputé des matches de préparation de NHL et de AHL. Là, j’étais à la maison en Suède depuis deux semaines, je me suis entrainé avec quelques joueurs là-bas », poursuit Dmytro Timashov, qui se dit prêt à reprendre la compétition. « Je dirais que je suis un gars technique qui aime marquer et peser offensivement, distribuer le jeu et servir les autres pour qu’ils puissent tirer. Le power-play, c’est ma spécialité en Suède, donc on verra comment ça va ici ».