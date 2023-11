La difficile quête de Vincent Léchenne

« Ce n’est pas facile. Cela fait quelques mois que je suis toujours à la recherche d’un emploi ». Vincent Léchenne vit une période difficile. Il se retrouve sans travail depuis cet été et la fin de son contrat avec le HC Ajoie. Employé du club ajoulot de hockey sur glace depuis l’été 2009, il a vu son passage dans le Jura se terminer par une saison à la tête des U20. L’ancien attaquant a tout connu avec le HCA : champion des Elites B en 2013, champion de Ligue B en 2016, vainqueur de la Coupe de Suisse en 2020 puis champion de Swiss League et promu en National League en 2021. Depuis cet été, l’ancien directeur technique et entraîneur-assistant des Vouivres a eu « beaucoup d’entretiens avec des clubs pour les juniors ou la Swiss League » mais n’a « rien de concret à l’heure actuelle ». Il espère trouver un nouveau challenge d’ici la fin de l’année.