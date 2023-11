Le HCFM s’incline aux tirs au but

Le HC Franches-Montagnes concède une 3e défaite de rang en MyHockeyLeague. Les Taignons ont perdu contre Bülach 4-3 après les tirs au but samedi à Saignelégier. Le HCFM avait pourtant commencé la rencontre de la meilleure des manières contre le relégable zurichois en inscrivant la 1re réalisation de la rencontre à la 8e grâce à Clément Stemer. Les hommes de Gary Seehan ont ensuite encaissé 2 buts dans le 2e tiers. Ils ont égalisé à la 52e grâce à Nils Sejejs et repris l’avantage une minute plus tard par l’intermédiaire de Colin Loeffel. L’équipe adverse a finalement recollé au score à la 59e. Le HCFM s’est finalement incliné 3-1 aux tirs au but. Nils Sejejs est le seul jurassien qui a transformé son essai.

Malgré ce 3e revers de rang, les Taignons restent 7es du classement. Ils possèdent deux points de retard sur la 6e place. /fwo