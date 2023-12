L’aventure canadienne tourne court pour Lorin Froidevaux

Un nouveau départ n’est pas exclu

Malgré la déception, Lorin Froidevaux garde le positif de son aventure canadienne et est satisfait de l’expérience obtenue. Il a appris à jouer dans des conditions différentes avec des patinoires plus petites et un jeu plus physique. Il considère qu’il s’est bien amélioré durant les trois mois qu’il a passés outre-Atlantique et ne ferme pas la porte à un nouveau départ. « C’est clair que je voulais finir la saison là-bas, mais je suis quand même content d’être de retour en Suisse. C’est toujours dans un coin de ma tête, peut-être l’année prochaine dans une autre équipe ou une autre ligue au Canada », confie Lorin Froidevaux. Si une nouvelle aventure à l’étranger n’est pas possible, le Vadais a pour objectif de jouer la saison prochaine en Swiss League avant de découvrir la National League dans quelques années. En attendant, il terminera la saison avec les U20 Elite du HC Bienne et le HC Franches-Montagnes. Durant ce mois de décembre, il a déjà eu l’occasion d’évoluer en MyHockey League avec la formation jurassienne et il espère pouvoir encore disputer quelques matches et prendre de l’expérience chez les adultes. /cra