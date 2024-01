Un HC Ajoie plus décisif en 2024

Si le HC Ajoie figure à cette position peu enviable, le HC Ajoie ne peut s’en prendre qu’à lui-même, selon son directeur sportif Julien Vauclair. « On a eu des opportunités de revenir sur les équipes devant nous au classement, mais on n’a pas su confirmer », explique-t-il. Selon lui, il ne faut pas oublier que l’apprentissage en National League prend du temps et qu’il faut réussir à construire une équipe compétitive. « Toutefois, on en attend plus que ça. La position au classement pourrait être mieux, mais ce qui me dérange, c’est surtout les points engrangés », relate-t-il. Le directeur sportif espère donc que son équipe saura inverser la vapeur en cette année 2024. Cela passe par un bon premier match ce mardi, une rencontre à vivre en direct sur RFJ dès 19h30. /mle-lge