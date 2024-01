Le HC Delémont-Vallée cale encore

La série noire continue pour le HC Delémont-Vallée qui a concédé mercredi soir sa sixième défaite consécutive en 1religue de hockey sur glace. Les Fantômes ont été renversés à domicile 6-4 par Berthoud alors qu’ils menaient 2-0 après 10 minutes grâce à des réussites de Jonas Zinkl et Célien Gygax. Les Bernois sont parvenus à passer devant avant la mi-match en marquant trois buts en huit minutes. Malgré l’égalisation de Léo Gygax (3-3) dès l’entame du dernier tiers, les Delémontains ont été refroidis à 4 contre 5 six minutes plus tard puis douchés par un cinquième but à quatre minutes du terme.





Un mince espoir de voir les play-off

La réduction de l’écart de Thibault Henry à 1’20’’ de la sirène restera anecdotique, le HCDV concédant un dernier but dans la cage vide. A quatre journées de la fin de la saison régulière, les Delémontains restent scotchés à la 10e place avec cinq points de retard sur le top 8 synonyme de qualification pour les play-off. Le HC Delémont-Vallée jouera ses quatre derniers matches à l’extérieur mais affrontera encore trois équipes de seconde partie de tableau, dont les deux derniers. L'espoir reste mathématiquement permis. /jpi