Marco Pedretti : « Je réfléchis à un retour à Ajoie »

Pas satisfait pleinement de sa situation à Lausanne, Marco Pedretti se pose des questions sur son avenir. L’attaquant jurassien du LHC n’a joué que 17 matches en National League de hockey sur glace cette saison, inscrivant deux points. Il a aussi été prêté à Martigny à cinq reprises en Swiss League, via une licence B. L’Ajoulot de 32 ans a souffert de blessures et fait face aussi à une grosse concurrence au sein de l’effectif vaudois. « Cela ne se passe vraiment comme j’avais pensé en quittant Zurich pour rejoindre Lausanne », reconnaît l’attaquant qui réfléchit à présent à son avenir et qui pense sérieusement à un retour dans son club formateur, le HC Ajoie. « Cela trotte dans ma tête », reconnaît-il, ajoutant que jouer à Ajoie devant ses amis et sa famille lui tiendrait à cœur. Il indique encore que son agent doit discuter avec Lausanne et les dirigeants ajoulots pour son avenir, alors que son contrat au LHC court jusqu’à la fin de la saison prochaine. /mle