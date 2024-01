Joel Scheidegger fait son nid chez les Vouivres

Joel Scheidegger s’est bien acclimaté au Jura. Arrivé il y a un an au HC Ajoie, le défenseur de 28 ans apprécie son nouvel environnement et sa vie à Chevenez où il réside : « Je me sens bien, je suis vraiment content d’être là, l’équipe m’a facilité les choses. Avant j’étais en ville à Berne et maintenant c’est une vie différente à Chevenez, mais j’aime bien que ce soit tranquille, j’ai un chien et c’est bien de se promener avec lui », se réjouit le Bernois avant le match de National League de hockey sur glace que le HCA va livrer sur la glace d’Ambri mardi à 19h45.

Sur la glace, Joel Scheidegger, qui a encore un contrat pour le prochain exercice, n’a manqué qu’une rencontre depuis le début de la saison et s’est fait une place dans le 2e bloc de l’entraîneur Christian Wohlwend : « Je pense qu’on a besoin de moi défensivement, mais aussi offensivement. Je peux jouer beaucoup maintenant, je sens la confiance de l’entraîneur. Je suis content, mais aussi jamais content, car j’en veux plus. Je dois marquer un peu plus, un but ce n’est pas assez. J’en attends davantage de moi et je travaille tous les jours fort pour améliorer cela », explique le défenseur qui espère obtenir davantage de présence en power-play, après une première expérience compliquée dans l’élite lors de laquelle il n’avait disputé que 12 matches avec Fribourg, avant d’être transféré à Olten en Swiss League.