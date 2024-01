Le HCA a mis trop de temps à sortir du bus

Le HC Ajoie a pris l'eau en début de match et ne s'est jamais relevé. Mardi soir, il s'est incliné 4-1 sur la glace d'Ambri-Piotta, en National League de hockey sur glace. C'est le 5e revers consécutif pour la troupe jurassienne.





La déferlante léventine, le sommeil jurassien

Privé de son défenseur Kevin Fey, blessé, le HCA a totalement manqué son entame de match, secoué par des Tessinois omniprésents et déterminés. Si Damiano Ciaccio a retardé l'échéance, il a capitulé aux 10e et 11e minutes de jeu, avant d'encaisser le 3-0 à la 20e, après avoir relâché un tir. S'il aurait pu marquer grâce à Daniel Audette (1 contre 1 manqué) ou Philip-Michaël Devos (quel arrêt de Janne Juvonen), le HCA a surtout subi de plein fouet la pression tessinoise (nldr : 21 tirs cadrés pour Ambri-Piotta en 1re pédiode) et a été dominé dans tous les secteurs.





Fabio Arnold aux vestiaires

Après une dizaine de secondes dans le 2e tiers, Fabio Arnold a asséné une grosse charge à un défenseur tessinois. L'attaquant ajoulot a été renvoyé aux vestiaires et Ajoie a dû patiner à 4 contre 5 pendant cinq minutes. Et il a tenu bon, faisant preuve d'une agressivité retrouvée. Mais le HCA a encaissé le 4-0 avant la mi-match, quelques secondes après une échappée manquée par Thibault Frossard. La messe était dite. Les Ajoulots ont eu le mérite de ne pas lâcher et de marquer pour l'honneur grâce à Kyen Sopa. Ils pourront regretter leur absence du début de rencontre qui les a empêchés d'y croire... /mle