Valentin Nussbaumer retrouve la Nati

Un Jurassien va porter le maillot de l’équipe de Suisse de hockey sur glace la semaine prochaine en Suède. Valentin Nussbaumer a été sélectionné ce mercredi pour disputer les Beijer Hockey Games. L’attaquant du HC Davos obtient sa 2e convocation de l’hiver après la Karjala Cup en novembre. Il figure dans le groupe des 25 hommes retenus pour affronter la Finlande (jeudi 8), la Suède (samedi 10) et la République tchèque (dimanche 11). Valentin Nussbaumer effectue, statistiquement, la meilleure saison de sa carrière avec 28 points inscrits – 12 buts et 16 assists – en 41 matches. Il est le 2e compteur de son équipe.

Le sélectionneur Patrick Fischer a fait appel à cinq néophytes : le gardien de Langnau Stéphane Charlin, les défenseurs de Rapperswil Inaki Baragano et de Fribourg Benoît Jecker et les attaquants de Bienne Tino Kessler et de Lausanne Théo Rochette. /comm-msc