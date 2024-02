Le HCFM (se) régale

Le HC Franches-Montagnes a mis du temps à l’allumage mais s’est ensuite bien amusé. Il a battu Langenthal 7-1, mercredi soir, à Saignelégier. Les Taignons étaient pourtant menés 1-0 après le premier tiers-temps dans ce duel de MyHockey League. Au classement, le HCFM reste toutefois 7e, avec deux points de retard sur le top 6. Ses concurrents directs dans la course à la qualification directe pour les play-off ont tous gagné mercredi soir.

Les hommes de Vincent Léchenne ont mal commencé ce duel, eux qui ont couru après le score dès le quart d’heure de jeu. Mais le réveil taignon fut virulent… David Beuret, Arnaud Schnegg, Loris Masini et Colin Loeffel ont permis au HCFM de retourner le match dans la période intermédiaire. Une fois devant, les Taignons n’ont plus lâché et ont même soigné leurs statistiques avec trois nouveaux buts dans le dernier tiers-temps marqués par Tom Nappiot, Adrian Martinez et Arnaud Schnegg pour son doublé (23e but de la saison pour le meilleur compteur de la ligue). Il reste trois matches aux Francs-Montagnards pour espérer décrocher un ticket direct pour les play-off, à commencer par la réception de Thoune mercredi prochain, un concurrent direct. /mle