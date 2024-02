Trois Jurassiennes soulèvent la Coupe de Suisse de hockey sur glace

La Coupe de Suisses pour des hockeyeuses jurassiennes. La défenseure Sarah Forster et les attaquantes Cindy Joray et Jade Surdez ont gagné ce trophée dimanche avec le CP Berne qui a dominé Zoug 2-1 après les tirs au but en finale à Lucerne. Les Zougoises ont pris les devants dès la 8e et ont conservé cet avantage jusqu’à l’égalisation des Bernoises à la 53e. Les deux équipes ont dû se départager avec une séance de tirs au but lors de laquelle Sarah Forster a inscrit un pénalty. /emu