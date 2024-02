Le HC Franches-Montagnes est en play-off

Le HC Franches-Montagnes revient de loin pour décrocher son ticket pour les play-off de MyHockey League. Les Taignons se sont imposés 5-2 mardi soir lors de l’acte II des pré-play-off. Pourtant menés 2-0 après les 20 premières minutes, ils ont su relever la tête pour reprendre les devants dans le deuxième tiers grâce à un doublé de Lee Roberts et des buts de Nils Sejejs et Arnaud Schnegg. Lee Roberts, encore lui, s’est offert un triplé en terminant le travail dans le but vide en fin de match. Le HCFM disputera ainsi les quarts de finale des play-off contre Huttwil dès samedi.

« Après une longue saison avec des hauts et des bas, on est soulagé. Enfin on est qualifié et ça fait vraiment du bien », avoue le défenseur Thomas Devesvres. Il ne cache pas que cette série aura eu du bon quand même. « Arriver avec deux matches dans les jambes alors qu’eux n’ont eu que des entrainements durant une semaine, c’est peut-être un avantage. On sait très bien que les entrainements ne remplaceront jamais les matches », lâche-t-il. /lge