Un Finlandais au HC Ajoie pour la saison prochaine

Le HC Ajoie s’offre les services d’un Finlandais pour la saison prochaine de National League. L’attaquant Jerry Turkulainen s’est engagé pour les deux prochains exercices, selon une annonce faite mardi après-midi par le club ajoulot. À 25 ans, il arrive du club JYP en première division finlandaise, une formation avec laquelle il évolue depuis 2016. Il a inscrit plus de 300 points en plus de 400 matches de Liiga. Cette saison, il est le meilleur compteur de son équipe et le deuxième du championnat avec plus d’un point par match à son actif. Jerry Turkulainen a également porté le maillot de l’équipe nationale finlandaise à neuf reprises. « Parmi les meilleurs dans l’exercice du power-play, il a prouvé qu’il pouvait être dominant dans l’un des meilleurs championnats européens. Je me réjouis de voir évoluer prochainement ce joueur créatif sous nos couleurs », a déclaré le directeur sportif Julien Vauclair. /comm-lge