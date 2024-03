Delémont-Vallée perd des plumes

Le HC Delémont-Vallée réalise une mauvaise opération. Il a été battu devant son public par Unterseen 3-2 après les tirs au but lors du tour contre la relégation de 1re Ligue. Face à un adversaire qu’ils étaient allés dominer une semaine plus tôt en terres bernoises, les hockeyeurs de la capitale ont pris les devants grâce à Evan Fluri à la 14e. Les visiteurs sont revenus à mi-match, mais Leo Gygax redonnait une longueur d’avance à l’équipe de Réal Raemy avant la 2e sirène. Unterseen a égalisé à la 47e, avant de l’emporter au terme de la séance des tirs au but (2-1). Au classement, le HCDV voit son adversaire revenir à sa hauteur à la 2e et dernière place synonyme de maintien, alors que le leader Argovia Stars compte désormais deux points d’avance. /emu