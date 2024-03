Un seul regret pour le HC Franches-Montagnes

« Je suis très satisfait de l’ensemble de la saison ». Michaël Röthenmund n’a pas perdu son sourire au lendemain de la fin d’exercice du HC Franches-Montagnes en MyHockey League. Les Taignons ont été sortis par Huttwil en quart de finale des play-off. Ils ont perdu le 5e et dernier acte 3-0 sur la glace du 2e de la saison régulière. « Je suis vraiment content de la prestation de l’équipe en play-off. Elle a donné le maximum », appuie le directeur technique du club de 3e division nationale. L’ancien attaquant évoque un seul regret : « On finit 7e mais à deux points de la 4e place. On a perdu 12 matches d’un but ». Il avoue une certaine fierté quant au visage affiché par ses troupes. « On a produit du beau hockey à chaque match et on s’est donné les moyens de gagner », souligne le dirigeant taignon.