Le HC Ajoie fait le ménage

Du mouvement dans le contingent du HC Ajoie. Le club jurassien de National League de hockey sur glace annonce ce mercredi dans un communiqué le départ de plusieurs joueurs. Concernant les étrangers, le HCA n’a pas donné de contrat pour la saison prochaine à Dmytro Timashov, Eric Gélinas, Frédérik Gauthier, Daniel Audette et Guillaume Asselin. Ces cinq joueurs s’ajoutent à la liste des départs de Tim Wolf, Ueli Huber, Steven Macquat et Jesse Zgraggen, ainsi qu’aux fins de carrière d’Alain Birbaum et Gregrory Sciaroni. /comm-nmy

