Cindy Joray en tribune pour débuter le mondial

« J’étais consciente que ça allait être difficile avant de partir », explique Cindy Joray. Elle se tient prête de toute manière, car, selon elle, « chaque année il y a des blessés et il faut donc être prête à tout, puisque l’opportunité peut arriver ». Et même si ce n’était pas le cas, Cindy Joray ne veut pas tout jeter. « Vivre tout cela avec le groupe, c’est une expérience à prendre et c’était important pour moi d’être ici avec l’équipe », relativise-t-elle. La question de prendre part au voyage ne se posait donc même pas et comme tout peut aller très vite, Cindy Joray pourrait tout de même être sur la glace pour aider son équipe à atteindre son objectif : décrocher la médaille de bronze. /lge