Valentin Nussbaumer ne fait plus partie de l’équipe de Suisse

Il n’y aura pas de Jurassien au prochain Championnat du monde de hockey sur glace. L’attaquant de Davos Valentin Nussbaumer est contraint ce lundi de quitter l’équipe de Suisse, en pleine préparation, à l’occasion d’un nouvel ajustement du contingent effectué par le sélectionneur Patrick Fischer. La Fédération suisse de hockey sur glace l'annonce ce lundi dans un communiqué. Autres victimes du sélectionneur, le gardien Sandro Aeschlimann et les défenseurs Tim Berni et Simon Le Coultre sont aussi contraints de quitter le groupe, tout comme André Heim, blessé.





L'arrivée des joueurs de NHL

En plus des arrivées déjà annoncées des Zougois Fabrice Herzog et Dario Simion, le gardien Reto Berra et l’attaquant Christoph Bertschy intègrent l’équipe dès cette semaine en provenance de Fribourg-Gottéron. Tanner Richard rejoint également le groupe. L'équipe de Suisse disputera deux matches lors de cette troisième semaine de préparation, contre la Lettonie, vendredi à 19h45 à Lausanne et samedi à 17h30 à Kloten. Elle bénéficiera ensuite du renfort de quatre joueurs de NHL : le gardien Akira Schmid, le défenseur Jonas Siegentaler et l’attaquant Nico Hischier des New Jersey Devils, ainsi que l’attaquant Philipp Kurashev des Chicago Blackhawks. /comm-mmi