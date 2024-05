La Suisse bat la Norvège pour bien lancer son tournoi

La Suisse a commencé le Championnat du monde à Prague par une victoire sur la Norvège. Les hommes de Patrick Fischer se sont imposés 5-2 sous l'impulsion de Roman Josi.

L'entrée en lice dans une compétition majeure n'est jamais chose aisée. Surtout pour la Suisse avec Roman Josi en tête de gondole. Car si la présence du défenseur bernois a soulagé Patrick Fischer, elle a aussi ajouté de la pression sur le groupe et le staff. En gros, pas de droit à l'erreur.

Dès les premiers coups de patins, on a bien vu ce pour quoi Josi est l'un des meilleurs arrières de la planète. Les lames donnent l'impression de ne jamais appuyer trop fort dans la glace. Le numéro 90 possède une aisance hallucinante. Cela ne l'empêche pourtant pas de ne pas être toujours bien placé, comme lors de cette scène de la 19e où la 'ligne NHL' a bien failli concéder le 1-2.

Avant cette occasion, les Suisses avaient subi l'égalisation de Vikingstad à la 15e. Ken Jäger, promu en deuxième ligne avec Niederreiter et Andrighetto, n'a pas semblé à l'aise sur cette séquence. Et c'est d'autant plus dommage que l'ouverture du score est tombée de la canne du tout nouveau champion de Suisse. Un tir précis qui a abusé le gardien Arntzen à la 12e.

Un deuxième tiers maîtrisé

Mais si Romain Loeffel a 'volé' la vedette à Roman Josi en inscrivant le 2-1 à la 25e d'un joli lancer des poignets, c'est bien le capitaine des Nashville Predators qui a offert le 3-1 à Senteler à la 29e après une jolie danse au sein de l'arrière-garde scandinave. La Suisse a ensuite creusé l'écart grâce à Tristan Scherwey à la 34e. Les Norvégiens ont répondu par à-coups comme à la 40e, mais Leonardo Genoni a bien fermé la porte.

Nino Niederreiter a ajouté une cinquième réussite en power-play dans le troisième tiers, alors que les Norvégiens ont eux aussi compté un but avec un homme de plus à la 59e.

La Suisse va maintenant avoir un jour de repos avant d'affronter l'Autriche dimanche soir à 20h20 et la République tchèque à la même heure le lendemain. A noter que cette partie s'est déroulée devant 16'617 spectateurs. Une preuve, si besoin était, que la République tchèque est bel et bien un pays de hockey.

/ATS