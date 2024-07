Un derby HCDV-HCFM dès le premier tour

Les quatre clubs jurassiens engagés en Coupe de Suisse de hockey sur glace connaissent désormais leurs adversaires. Le tirage au sort du premier tour réalisé ce vendredi a d’ailleurs réservé de belles affiches aux clubs de la région, notamment un derby jurassien qui verra le HC Delémont-Vallée (1re ligue) recevoir le HC Franches-Montagnes (MyHockey League). La réserve du HCFM qui évolue en 2e ligue accueillera à Saignelégier le HC La Chaux-de-Fonds, double champion en titre en Swiss League pour une affiche de gala ! Le HC Les Enfers-Montfaucon, qui sera l’un des petits poucets de la compétition parmi les clubs de 3e ligue, a lui hérité du HCV Sion pensionnaire de 1re ligue. Les rencontres se joueront le dimanche 29 septembre. La Coupe de Suisse réunit cette saison toutes les équipes de Swiss League, six représentants des régions de Suisse orientale, Suisse centrale et Suisse romande ainsi que quatre « lucky losers » (dont Les Enfers-Montfaucon et le HCFM II) issus des derniers tours préliminaires régionaux. /comm-jpi