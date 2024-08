Phileas Lachat veut vivre le rêve américain

Il va traverser l’Atlantique pour cultiver son rêve. Phileas Lachat (18 ans) s’apprête à rejoindre les Etats-Unis et plus précisément l’Etat de l’Iowa. C’est là, à Waterloo, qu’il s’est engagé pour deux saisons. Le hockeyeur de Courroux a gardé les buts des juniors élites du HC Bienne et du HC Franches-Montagnes en licence B la saison passée. Il souhaite à présent donner un coup de fouet à sa carrière en évoluant « à un niveau qui est vraiment élevé ». Phileas Lachat patinera quotidiennement, tout en n’omettant pas les études, lui qui continuera à user les bancs d’école plusieurs heures par semaine. Le jeune Vadais avoue qu’il a beaucoup réfléchi avant d’accepter l’offre qui lui a été soumise. Finalement, il a choisi de s’envoler pour les USA, afin de développer ses qualités et progresser dans certains domaines, comme la lecture du jeu ou encore le patinage. Le Jurassien souligne aussi le côté humain de cette nouvelle aventure, alors qu’il vivra dans une famille d’accueil et qu’il pourra perfectionner son niveau d’anglais. Heureux de relever ce défi, Phileas Lachat va pouvoir « consacrer beaucoup de temps au hockey ». Il ne regrette pas de faire des sacrifices pour sa passion, lui qui rêve d’évoluer à l’avenir dans les plus grandes patinoires du monde… /mle