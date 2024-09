Nicolas Fluri veut améliorer la formation et le coaching des arbitres

C’est un Prévôtois qui, depuis quelques semaines, est le nouveau patron des arbitres suisses de hockey sur glace auprès de la Swiss Ice Hockey Federation (SIHF). Nicolas Fluri est entré en fonction dans sa nouvelle carrière en ce début de saison, après 23 ans au sifflet et plus de 1'000 matches de National League et internationaux arbitrés entre 1999 et 2022. Ce nouveau poste fait de lui l’un des cinq directeurs de la fédération, dont la responsabilité du département de l’arbitrage avec, notamment, une National League de plus en plus forte qui compte actuellement 10 arbitres professionnels. « Depuis plusieurs années, on tente d’aller dans cette direction de la professionnalisation des arbitres. Mais avant cela, on doit uniformiser les statuts des arbitres du sport d’élite, c’est une priorité pour moi », affiche Nicolas Fluri.