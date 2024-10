Un quatrième Finlandais au HC Ajoie

À la recherche de renforts étrangers après son début de saison alarmant (sept défaites et une première victoire acquise samedi), le HC Ajoie enregistre le prêt d’un défenseur finlandais venant de NHL. C’est la franchise des Carolina Hurricanes qui annonce le prêt d’Anttoni Honka, 24 ans, non conservé au sein de l’effectif de la franchise américaine après une réduction de l’effectif à 25 éléments. Celui qui n’est autre que le frère de Julius Honka, joueur de Davos passé par Berne et Genève, n’a cependant jamais joué en NHL et évoluait la saison dernière dans son club formateur de Jyväskylä en première division finlandaise (48 matchs, 23 points). Alors qu’il était l’un des rares clubs de National League à ne jouer qu’avec un seul défenseur étranger en la personne de T.J. Brennan, le HC Ajoie renforce ainsi son arrière-garde qui affiche la moins bonne statistique de ce début de saison avec 4,25 buts concédés en moyenne par match. /comm-jpi