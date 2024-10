Une première victoire pour le HC Delémont-Vallée

Le HC Delémont-Vallée décroche enfin sa première victoire en championnat. La formation jurassienne de 1re ligue de hockey sur glace s’est imposée 5-2 contre Morges vendredi à domicile. Après 4 défaites de rang, le HCDV engrange ses premiers points depuis le début de la saison. Les Fantômes ont montré un visage conquérant. Après quatre minutes de jeux, ils ont eu l’avantage de pouvoir évoluer à cinq contre trois. Les hommes de Gilles Voirol ont saisi cette opportunité et ont ouvert le score par l’intermédiaire de Matt Meusy. La formation jurassienne a subi beaucoup d’assauts vaudois dans la fin du premier tiers et a fini par concéder l’égalisation à la 18e. Juste avant la mi-match, c’est une action « 100% Meusy » qui a permis au HC Delémont-Vallée de reprendre l’avantage. Swen Meusy a adressé une magnifique passe à son frère Matt qui n’avait plus qu’à pousser le puck au fond des filets pour inscrire son deuxième but de la soirée.

Les Jurassiens ont définitivement fait pencher la balance en leur faveur dans le dernier tiers. Loris Schluchter a donné un avantage de deux buts au HCDV en supériorité numérique à la 43e mais les Vaudois ont répondu en réduisant l’écart quatre minutes plus tard. Les joueurs de la capitale ont fait preuve de caractère. Swen Meusy a inscrit le quatrième but delémontain d’un tir magnifiquement placé à la 53e avant que Sven Jeanbourquin n’assure définitivement ce premier succès à une minute de la sirène finale. L’entraineur du HC Delémont-Vallée Gilles Voirol, arrivé cet été à la bande, estime que le travail fourni par ses joueurs a fini par payer : « On savait qu’on affrontait des ténors du groupe en entame de championnat. Il fallait continuer à appliquer notre système. C’est une bonne récompense ». Il ajoute également que son équipe a fait la différence dans la zone neutre vendredi soir : « ça nous a permis de récupérer des pucks, de nous porter vers l’attaque et d’être plus agressifs ».