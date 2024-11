Les jeunes fans de la région ont pu patiner avec leurs idoles

Les sourires et les rires ont rempli la patinoire de Delémont dimanche matin. Quelques dizaines de jeunes supporters de la région ont eu la chance de patiner avec leurs idoles. Cette journée spéciale était organisée dans le cadre du Swiss Ice Hockey Day, un événement qui a pour but de « s’entraîner ensemble, se battre ensemble et gagner ensemble » selon la Fédération suisse de hockey sur glace. Des étoiles plein les yeux, les chanceux présents sur place ont pu profiter de patiner notamment au côté des joueurs du HC Ajoie Thibault Frossard et Matteo Romanenghi, accompagnés par Gaël Christe et Alex Iakovenko du HC Bienne, Steven Macquat de La Chaux-de-Fonds ou encore Emma Christe de Fribourg-Gottéron.

L’événement s’est étendu dans les autres patinoires de la région avec plusieurs joueurs professionnels présents à Porrentruy, Saignelégier ou encore Moutier. /cra