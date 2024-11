Greg Ireland : « Cette équipe a le potentiel pour progresser encore »

Les joueurs du HC Ajoie se souviendront de leur premier entraînement sous la houlette de Greg Ireland. Quelle intensité, quel rythme… et quelle débauche d’énergie ! L’ancien coach de Lugano et de l’Italie, notamment, n’a pas ménagé ses nouveaux joueurs qui sortaient de quelques jours de repos en pleine trêve internationale. Le travail a été physique et intense, « à l’ancienne », diront avec le sourire certains éléments du vestiaire jurassien au moment de quitter la glace. Greg Ireland ne s’en cache pas : « Nous devons travailler fort tous les jours, mais aussi avec une éthique de travail intelligente », a-t-il souligné après que ses protégés en avaient terminé avec pompes, abdos et autres "burpies" sur la glace bruntrutaine. S’il entend tirer le meilleur de chaque joueur, le Canadien de 59 ans veut disposer d'un collectif solide et solidaire : « L’équipe doit être au centre de tout », répète-t-il, insistant que son système sera huilé et qu’il sera méticuleux sur chaque détail.