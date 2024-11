L’heure de la reprise pour un HC Ajoie modifié

Greg Ireland a succédé à l’intérimaire de Julien Vauclair qui a présenté un bilan de trois victoires en cinq rencontres. Le nouvel entraîneur des Vouivres va se baser sur le travail accompli par le directeur sportif, selon l’attaquant jurassien Thibault Frossard : « On a l’impression qu’il veut continuer sur cette bonne lancée en gardant la base de ces derniers matches avec une bonne stabilité défensive. On travaille beaucoup là-dessus et on espère continuer sur cette lancée ». Cette solidité défensive s’est traduite avant la trêve internationale. Les Jurassiens n’ont plus encaissé de but à cinq contre cinq depuis 186 minutes.