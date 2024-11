Une victoire à domicile pour le HC Delémont-Vallée

La pause aura fait du bien au HC Delémont-Vallée. La formation jurassienne a décroché la deuxième victoire de sa saison vendredi soir à domicile après 13 jours sans match de 1re ligue de hockey sur glace. Le HCDV s’est défait d’Université Neuchâtel 5-2. Il retrouve ainsi la victoire après deux défaites consécutives. Les Fantômes avaient pourtant encaissé le premier but après 18 secondes de jeu dans le deuxième tiers. Ils ont toutefois su recoller au score à la 25e grâce à Pablo Strub. L’équipe neuchâteloise a repris l’avantage neuf minutes plus tard. Mais le même Pablo Strub a permis à son équipe de retourner au vestiaire sur le score de 2-2 après avoir marqué son deuxième but de la soirée à un peu plus d’une minute de la fin du tiers médian. L’attaquant jurassien a permis au HCDV de prendre les devants dès l’entame de l’ultime période grâce à sa 3e réalisation inscrite à la 42e. Les hommes de Gilles Voirol n’ont dès lors plus lâché leur avantage. Ils ont même assuré leur succès à la 50e grâce à Julian Imhof. Yoann Adatte a définitivement mis le HC Delémont-Vallée à l’abri en inscrivant le dernier but du match en power-play à la 58e.

Ce deuxième succès de la saison permet au HCDV de revenir à la hauteur de ses adversaires. Toujours avant-dernier, il possède le même nombre de points que le 9e, premier non-relégable, avec un match supplémentaire. Les Delémontains tenteront de continuer sur leur lancée la semaine prochaine avec deux rencontres au programme. /fwo