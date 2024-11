Une défaite rageante pour le HC Delémont-Vallée dans le derby

Le HC Delémont-Vallée a offert une belle résistance dans le derby de 1re ligue de hockey sur glace mais a fini par s’incliner. La formation jurassienne a perdu 6-5 contre Tramelan samedi soir à l’extérieur. Elle était menée 4-2 après deux tiers. Les buts jurassiens avaient été inscrits par Yanis Giulieri parfaitement trouvé depuis le camp de défense à la 8e et Matt Meusy à la 36e. Les hommes de Gilles Voirol ont montré un visage conquérant dans le dernier tiers. Thibaut Henry a réduit une première fois l’écart à cinq contre quatre à la 41e. L’équipe adverse a repris deux longueurs d’avance 14’ plus tard mais les Fantômes n’ont pas baissé les bras. Julian Imhof a fait trembler les filets à la 56e après une action rondement menée. Le capitaine Cyril Taillard a ensuite permis au HCDV de revenir à 5-5 grâce à un tir puissant de la ligne bleue en supériorité numérique. Ce dernier est finalement parti sur le banc d’infamie à moins d’une minute de la sirène finale. Cette pénalité aura couté cher au HCDV qui a finalement encaissé le but de la défaite à 33 secondes de la fin de la rencontre. L’attaquant du club jurassien Thibaut Henry revient sur l’issue rageante de cette rencontre : « On a vu la différence entre une équipe qui est en pleine confiance et une pour qui rien ne va. C’est hyper frustrant mais je pense que c’est important de garder le cap ». Ce n’est pourtant pas une équipe de bas de classement que l’on a vu samedi sur la glace de Tramelan, comme le confirme le buteur des Fantômes : « On est tout le temps dans le coup, on a un système qui fonctionne. Je pense aussi que c’est un problème de mentalité ».