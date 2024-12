Palve sur le retour, Honka à l’entrainement

Des nouvelles du contingent du HC Ajoie. Prêté à Genève depuis le 9 novembre, l’attaquant finlandais Oula Palve reviendra comme prévu à Porrentruy le 8 décembre, comme l’a confié mardi à RFJ le directeur sportif du club jurassien de National League Julien Vauclair. Les Vouivres devraient aussi bientôt enregistrer le retour de plusieurs blessés. Touché vendredi passé lors de la venue de Lugano, le défenseur finlandais Anttoni Honka est de retour à l’entrainement ce mardi avec un maillot distinctif. « Ce n’est pas grave, ce ne sera pas une longue absence. C’est même possible qu’il soit aligné mercredi contre Kloten », précise Julien Vauclair. Le gardien Damiano Ciaccio, ainsi que les défenseurs Jannick Fischer et Adam Rundqvist pourraient aussi être de retour pour le match contre les Aviateurs. Les attaquants Thibaut Frossard et Kevin Bozon ne seront, eux, pas disponibles avant au moins le week-end prochain. /emu