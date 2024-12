Les Québécois du HCA iront à la Coupe Spengler

Il y aura quatre Ajoulots dans les Grisons dès le 26 décembre. Jonathan Hazen et Philip-Michaël Devos joueront la Coupe Spengler à Davos sous les couleurs du Team Canada. Le club jurassien de National League de hockey sur glace l'annonce ce vendredi. Les deux attaquants québécois du HC Ajoie vont donc rejouer pour l'équipe à la feuille d'érable, eux qui avaient déjà patiné l'an dernier lors de ce tournoi amical. Ils retrouveront dans les Grisons leurs coéquipiers au HCA TJ Brennan et Oula Palve qui patineront respectivement avec Fribourg et avec Davos. /comm-mle