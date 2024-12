La grosse tuile ! Le HC Ajoie perd définitivement Jerry Turkulainen cette saison. Le club jurassien de National League de hockey sur glace communique ce lundi que son attaquant finlandais ne rechaussera plus les patins dans ce championnat 2024/2025. Le Top Scorer du HCA et meilleur compteur de la ligue a été blessé au bas du corps suite à un contact appuyé le 21 décembre dernier à Zoug. Jerry Turkulainen a réalisé 38 points en 30 matches, soit 9 buts et 29 assists. /comm-rch