Pierre-Edouard Bellemare : « Le sport nous permettait de nous tenir loin des problèmes »

Pierre-Edouard Bellemare propose une leçon d’abnégation. L’attaquant français du HC Ajoie (39 ans) se livre dans « La bande du jeudi », notre podcast dédié au HC Ajoie. L’homme aux 700 matches de NHL a connu un parcours hors du commun pour embrasser une carrière hors norme. Arrivé à Porrentruy en novembre, « Pi-Ed » savoure sa nouvelle vie jurassienne avec son épouse et leurs deux enfants, après des années marathon outre-Atlantique. L’entretien avec la légende du hockey français est à retrouver en intégralité ici.





Une enfance difficile

Rapidement, le profil travailleur et volontaire de Pierre-Edouard Bellemare a frappé à Porrentruy. Souvent l'un des derniers à quitter la glace à la fin des entraînements, il est aussi le premier à arriver à la patinoire le matin, lui qui suit un rituel bien précis. L’attaquant tricolore connaît les valeurs du travail, valeurs qui lui ont été inculquées dès son plus jeune âge lorsqu’il a commencé le hockey aux côtés de son frère aîné qui a lui-aussi embrassé ensuite une carrière professionnelle. En effet, la mère de famille disait souvent à ses enfants que « si vous faites du hockey, vous allez vous amuser, mais à 120%. Sinon, on peut mettre l’argent pour la bouffe », se rappelle l’attaquant du HCA. Né en banlieue parisienne, Pierre-Edouard Bellemare a vécu « dans des endroits dangereux » et le sport permettait au hockeyeur et à ses frères et sœurs (ndlr : une de ses sœurs a participé aux Jeux olympiques de 2008 en tant que gymnaste) d’éviter les problèmes, d’après celui qui vit aujourd’hui à Porrentruy. Problèmes accentués par un père violent.





Une longue carrière qui le mène à Porrentruy... pour y rester encore ?

Après avoir évolué en France et en Suède, Pierre-Edouard Bellemare traverse l’Atlantique à 29 ans seulement. Il évolue dans plusieurs franchises de NHL et s’incline lors de deux finales de play-off. Celui qui aura vécu pendant dix ans le quotidien hors norme d’un joueur de NHL, avec les trains et les avions privatisés pour les joueurs, avec des shows quotidiens à l’américaine, s’est donc retrouvé à Porrentruy il y a deux mois. Objectif : s’installer dans une région francophone avec sa famille et continuer à apprendre de sa passion. Aussi, affirme-t-il sans détour, il souhaite rester en forme pour les Jeux olympiques de 2026, son grand objectif en tant que capitaine de l’équipe de France. Pierre-Edouard Bellemare indique qu’il se plaît au HCA et que le club ajoulot souhaite le garder encore la saison prochaine. A la question de savoir s’il va rester, le Tricolore répond avec le sourire : « Ne jamais dire jamais »… un leitmotiv qui colle parfaitement à la peau de ce sportif hors du commun. /mle