« Rendez-vous sport » : Objectif maintien pour le HC Delémont-Vallée

« On pourrait parler d’une semaine capitale oui, mais j’ai envie de vous dire que pour moi, toutes les semaines seront importantes. Les gars doivent être prêts et doivent s’entrainer correctement », explique Thibaut Creuze. L’objectif est très clair : il faut absolument rester en 1re ligue. « C’est avant tout un challenge sportif. On est tous des compétiteurs. C’est aussi par respect pour le travail qui a été fait jusqu’ici par les équipes et les staffs lors des années précédentes. C’est un devoir qu’on a de tout donner », raconte l’entraineur tricolore aussi impliqué dans le mouvement junior. Selon lui, c’est important de rester ambitieux, tout en essayant d’intégrer les jeunes. « Essayer d’amener nos jeunes dans notre équipe de 1re ligue, c’est une volonté du club. On le fait au maximum, mais les jeunes savent ce que cela demande. La porte sera ouverte et on fera tout pour leur laisser de la place, mais on a un contingent assez large, donc il faut que jeunesse se fasse et il faut qu’ils soient patients », ajoute-t-il encore. Thibaut Creuze est convaincu du potentiel de son équipe. Il a beaucoup aimé l’état d’esprit de son groupe le week-end dernier. /lge