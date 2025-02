Nicolas Fluri quitte la fédération

Nicolas Fluri n’est plus le chef des arbitres de la Fédération suisse de hockey sur glace. L’ancien arbitre prévôtois a démissionné de ses mandats auprès de la SIHF, dont il était aussi membre de la direction, nous apprend un communiqué publié ce lundi sur le site de la fédération. Nicolas Fluri, qui avait raccroché le sifflet en 2022, avait officiellement pris ses fonctions en tant que chef des arbitres en octobre dernier, soit il y a moins de cinq mois. Dans son communiqué, la SIHF évoque une décision « d’un commun accord de prendre des chemins séparés ».





Un départ qui jette un froid dans l’arbitrage

Cependant, selon nos informations et plusieurs sources concordantes, des influences divergentes perduraient depuis plusieurs mois et ce départ prématuré jette un malaise certain dans le milieu de l’arbitrage de la SIHF. Cette démission intervient tout juste deux mois après celle de Stefan Schärer qui dirigeait le Conseil d’administration de la Fédération suisse de hockey sur glace. « Nicolas Fluri a déjà pu initier et mettre en œuvre des améliorations durant cette période. La SIHF le remercie chaleureusement pour son engagement et lui souhaite le meilleur pour l'avenir », mentionne néanmoins le communiqué de la fédération. Martin Baumann, CEO au sein de Swiss Ice Hockey, assurera l’intérim à la direction du département Officiating, épaulé « par une équipe à l’interne », en attendant la nomination d’un successeur à Nicolas Fluri. /jpi