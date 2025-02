Le HC Franches-Montagnes termine sur une note positive

Le HC Franches-Montagnes affrontera Wetzikon en pré-play-off du championnat de MyHockey League. Les Taignons ont décroché le 7e rang de la saison régulière samedi soir au terme d’un dernier match mouvementé. Ils ont battu Langenthal 3-2 à Saignelégier. La soirée a pourtant bien mal débuté pour le HCFM et Colin Loeffel qui a écopé d’une pénalité de match après seulement 30 secondes de jeu. Les visiteurs en ont profité pour ouvrir le score dès la 4e minute en supériorité numérique. Après plusieurs nouvelles pénalités, les Jurassiens ont encaissé un deuxième but à la 18e en situation spéciale. Ils ont ensuite bien réagi dans le deuxième tiers avec la réduction de l’écart par Mathieu Brahier à la 28e en power-play. Un joueur bernois a alors concédé une pénalité de match dans la foulée, puis l’égalisation d’Arnaud Schnegg est survenue quatre minutes plus tard. Les Taignons sont finalement allés chercher la victoire à la 54e en supériorité numérique grâce au meilleur compteur de la ligue Arnaud Schnegg. Les arbitres ont attribué une pluie de sanctions dans ce match. Au total, en plus d’une pénalité de match par équipe, le HCFM a écopé de 11 pénalités mineures contre 9 pour Langenthal !





Wetzikon au menu des pré-play-off

Le HC Franches-Montagnes termine donc la saison régulière de MyHockey League au 7e rang et affrontera le 10e Wetzikon à l’occasion d’une série de qualifications pour les play-off dès mardi. Il a gagné et perdu une fois contre cet adversaire durant l’exercice. Les pré-play-off se jouent au meilleur des trois matches et le vainqueur se qualifie pour les quarts de finale des play-off. /cra