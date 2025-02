Le HC Franches-Montagnes ouvre sa série de pré-play-off avec ambition

Le HC Franches-Montagnes doit encore franchir une étape avant de rejoindre les quarts de finale des play-off de MyHockey League. Les Taignons disputent l’acte I des pré-play-off ce mardi soir à 20h15 à Saignelégier. Ils ont terminé 7e du championnat régulier et affrontent le 10e Wetzikon dans une série au meilleur des trois matches. L’équipe jurassienne veut passer cet écueil même si la confrontation à venir s’annonce ouverte. « On joue quand même pour aller en quarts de finale et pour le titre à la fin donc il faut voir les choses du bon côté. Et puis Wetzikon est une équipe très physique avec de bons joueurs qui ont joué plus haut », détaille le directeur sportif du HCFM Michaël Röthenmund, conscient de l’importance sportive et financière d’une qualification en play-off pour le club. Parmi ces joueurs d'expérience, on peut citer Rihards Puide qui avait disputé les play-off de Swiss League avec le HC Ajoie en 2019.