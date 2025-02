Nouvelle convention entre le SIDP et le HC Ajoie

Le Syndicat intercommunal du district de Porrentruy et le HC Ajoie renforcent leur collaboration. Ils ont signé une nouvelle convention qui s’étend jusqu’à fin 2029. Ce partenariat témoigne « d’une volonté commune de travailler sur des bases solides et durables », indique le communiqué transmis ce mardi. La nouvelle convention « assure au HC Ajoie les conditions nécessaires à la poursuite de son développement au plus haut niveau du hockey suisse ». Le SIDP reconnaît que le HCA a consenti des efforts importants pour s’adapter à la hausse des coûts d’exploitation de la patinoire. Le club versera près de quatre millions de francs sur cinq ans. Cette entente permet également au projet de nouvelles loges au-dessus de la tribune principale d’entrer dans sa phase de réalisation. Cette nouvelle étape sera financée entièrement par le HCA et « répond à une demande ». /comm-mle