Le HC Franches-Montagnes s’offre un acte décisif

Le HC Franches-Montagnes s’est fait peur mais peut toujours viser les play-off. L’équipe jurassienne s’est imposée 3-2 après prolongation contre Wetzikon jeudi soir à l’extérieur lors du deuxième acte des pré-play-off de MyHockey League. Elle revient à 1-1 dans cette série au meilleur des trois matches. Le HCFM s’offre ainsi un acte décisif face aux Zurichois.

Arnaud Schnegg en sauveur

Les hommes de Vincent Léchenne ont trouvé le chemin des filets en premier jeudi soir. C’est Arnaud Schnegg qui a débloqué les compteurs à la 26e minute de jeu. Les Zurichois ne se sont toutefois pas laissé impressionner par la réalisation de l’attaquant taignon. Ils ont égalisé dix minutes plus tard. Wetzikon est même rentré au vestiaire en marquant le 2-1 en contre-attaque à une minute de la deuxième sirène. Le HCFM, dos au mur dans la dernière période, a encore compté sur le talent d’Arnaud Schnegg qui a offert l’égalisation à son équipe à 1’21’’ de la fin de la rencontre alors que les Francs-montagnards avaient sorti leur gardien.

Le HC Franches-Montagnes a su faire la différence en prolongation. Il a réussi à se créer plusieurs occasions en manquant toutefois le dernier geste. Mais à la 71e, Arnaud Schnegg, encore lui, a inscrit le but de la victoire. Le meilleur buteur de la formation taignonne a envoyé un missile dans la lucarne du gardien zurichois pour son troisième but de la soirée.

Les « sang et or » tenteront de remporter cette série et de se qualifier pour les play-off lors de l’ultime acte. Cette dernière rencontre se disputera samedi à Saignelégier. /fwo