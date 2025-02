L’accent jurassien s’est ancré chez les Ladies de Fribourg-Gottéron

L’épanouissement de Jade Surdez

Pour Jade Surdez, l’élite du hockey sur glace suisse n’est de loin pas une découverte. Après des expériences à Neuchâtel, Lugano et Berne, la Franc-Montagnarde a posé ses valises à Fribourg en début de saison. « On est dans un club romand donc on parle plus français. Et comme je connais beaucoup de personnes ici, ça m’a beaucoup aidé à m’intégrer », explique la Noirmonnière. Son adaptation a donné naissance à un véritable sentiment d’épanouissement. Et du haut de ses 20 ans, Jade Surdez veut désormais franchir une étape. Son vécu dans l’élite, son aventure au Canada et son expérience de l’équipe de Suisse la motivent à prendre de l’épaisseur au sein du collectif fribourgeois. « Je suis jeune par rapport à certaines de nos leadeuses dans l’équipe. Mais avec mon expérience, je peux aider un maximum les plus jeunes », affirme la Jurassienne qui vise avec détermination une place régulière en équipe nationale. /nmy