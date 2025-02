Les « Diabolo Blue » ont fait leur retour à Moutier

Les « Diabolo Blue » (DB05) ont refait trembler les murs de la patinoire de Moutier. Ce groupe de supporters créé en 2005 s’est retrouvé hier soir 20 ans après. Il était présent lors du troisième acte de la finale des play-off de 2e ligue de hockey sur glace entre le HC Moutier et Yverdon. Le HCM s’est incliné 4-3 après prolongation mais mène 2-1 dans cette série au meilleur des cinq matches. Cette défaite n’a toutefois pas empêché les membres du DB05 de faire du bruit dans l’enceinte prévôtoise.

Une grosse centaine de supporters se sont rejoints derrière le but pour soutenir leur équipe. Une bande de copains avaient créé ce groupe en s’enflammant sur les goals du HCM lorsqu’il évoluait à l’échelon supérieur. « C’est surtout pour se retrouver entre copains et soutenir le staff, les entraineurs, les joueurs et les bénévoles qui se donnent pour le club », soulignait un ancien membre des DB05. Un autre supporter prévôtois exprimait son plaisir de retrouver cette ambiance : « Le monde a répondu présent et il y a un bon écho dans cette patinoire ».