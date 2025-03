Mauvaise opération pour le HC Delémont-Vallée

Le HC Delémont-Vallée subit une deuxième défaite dans son tour de relégation de 1re ligue. Les hockeyeurs de la capitale ont été battus 6-3 vendredi soir par Saastal à Brigue. Menés dès la 8e minute de jeu, les hommes de Thibaut Creuze sont parvenus à égaliser dans le 2e tiers grâce à un but de Swen Meusy. Leurs adversaires sont toutefois rapidement revenus dans la course, marquant à trois reprises en l’espace de dix minutes. Titouan Muriel et Thibaut Henry ont inscrit les deux autres réussites du match pour le HCDV, mais cela n’a pas suffi puisque Saastal est parvenu à chaque fois à marquer un autre but dans la foulée.

Les Fantômes occupent désormais la 3e place du classement du tour de relégation. Ils ne possèdent toutefois qu’un point d’écart avec leur poursuivant Vallée de Joux qui affronte Reinach ce samedi soir. /alr