Le HC Moutier se rebiffe

Le HC Moutier a parfaitement réagi en finale romande de 2e ligue de hockey sur glace après avoir été lourdement battu 7-2 le week-end dernier à Meyrin lors du premier acte. Les Prévôtois ont remis les pendules à l’heure mardi soir en l’emportant sèchement 5-0 à domicile face aux Genevois. Ils égalisent ainsi à une manche partout dans cette série finale au meilleur des trois matches. Moutier menait 2-0 après vingt minutes grâce à un doublé de Joey Hostettmann (10e et 17e) puis 4-0 à la deuxième pause sur un doublé de Jérôme Péteut (35e et 39e). Lionel Nyffenegger a parachevé le succès dans la dernière minute de jeu (60e). Les Prévôtois disputeront jeudi à Meyrin un match décisif pour le gain de série et une qualification pour la grande finale suisse. /jpi