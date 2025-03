Moutier champion romand de 2e ligue !

Le patron de Suisse romande en 2e ligue de hockey sur glace, c’est le HC Moutier ! Les Prévôtois ont été sacrés champions romands jeudi soir grâce à leur succès 3-2 à Meyrin dans l’acte décisif de la finale et remportent cette série 2-1. Contrairement aux deux premières manches (7-2 puis 5-0), ce troisième match a été serré jusqu’au bout. Mené 1-0 après 8 minutes, Moutier a su renverser le score pour mener 2-1 à la mi-match grâce à des buts de David Sauvain (20e) et Jérôme Péteut (30e). Les Genevois ont cependant égalisé quatre minutes plus tard (34e). C’est finalement Warren Bleuer qui a inscrit le but de la victoire et du titre à la 53e. Pour une équipe qui ne souhaite « pas monter cette année » comme le confiait sa présidente Dominique Péteut, le HC Moutier réalise malgré tout un parcours de prétendant et disputera une finale suisse de 2e ligue. /jpi