Le départ en fanfare du HC Ajoie

Le HC Ajoie renoue avec la victoire au meilleur des moments. Il est allé battre Lugano 4-3 après prolongations samedi soir au Tessin dans le premier acte des play-out de National League. Les hockeyeurs jurassiens en profitent pour prendre l’avantage de la glace dans cette série au meilleur des sept matches. Ils n’avaient plus fêté le moindre succès depuis début février et restaient sur sept revers consécutifs. Mieux encore, il s’agit là de la première victoire ajoulote à Lugano. Et le HCA a dû aller la chercher. Dominé dans le jeu et mené deux fois au score, il a profité d’un power-play irrésistible pour coller aux basques de son adversaire prendre les devants dans la dernière période. De quoi poursuivre ces play-out avec confiance. Le deuxième acte se jouera lundi soir à Porrentruy. Développement suit. /lbs